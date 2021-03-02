В Калининграде ребёнок, оставшийся дома один, не смог выключить газовую плиту и вызвал спасателей.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл вечером 1 марта.
"В момент обращения родители отсутствовали дома. Ребёнок был очень напуган, что не может самостоятельно её выключить", — цитирует издание сообщение экстренных служб.
Отмечается, что ребёнок был сильно испуган, и оператор службы 112 оставался на связи с ним до прибытия на место спасателей, которые помогли выключить газ. Известно, что серьёзных последствий удалось избежать.
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