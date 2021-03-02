В Дивногорске местный житель организовал в своём гараже теплицу, где вырастил почти 300 кустов конопли.
Как сообщает издание ngs24. ru, безработный, ранее дважды судимый мужчина организовал в гараже теплицу для выращивания наркосодержащих растений. Из гаражного бокса правоохранители изъяли 287 кустов конопли. Кроме того, было изъято оборудование, которое, по мнению следствия, подозреваемый использовал для выращивания растений: лампы освещения, горшки и вытяжки.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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