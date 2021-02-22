Итальянский посол погиб в ДР Конго

Итальянский посол в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате нападения на конвой. Об этом сообщили в МИД Италии.

"Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", — сказано в сообщении.