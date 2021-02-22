Итальянский посол в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате нападения на конвой. Об этом сообщили в МИД Италии.
"Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", — сказано в сообщении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.