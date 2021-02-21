В Сомали произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сомалийские правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство сработало возле крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта. По словам полицейских, мишенью был один из сомалийских чиновников.
При взрыве скончался правительственный чиновник, по информации Goobjoog News.
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