В столице Сомали произошёл мощный взрыв

В Сомали произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сомалийские правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство сработало возле крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта. По словам полицейских, мишенью был один из сомалийских чиновников.

При взрыве скончался правительственный чиновник, по информации Goobjoog News.