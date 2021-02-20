Житель Якутии две недели жил в квартире с телом убитой знакомой

В Якутии местный житель во время застолья убил знакомую и две недели жил в квартире с её трупом.

Как сообщает издание yk24. ru, инцидент произошёл в октябре прошлого года. Житель Ленского района распивал спиртное в компании своей знакомой. Между ними завязался конфликт, в процессе которого мужчина нанёс женщине 34 удара ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Отмечается, что пока полицейские не обнаружили тело погибшей, обвиняемый прожил две недели в квартире с трупом.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.