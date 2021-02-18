В Благовещенске трое школьников потеряли сознание во время занятий. Специалисты выясняют причины происшествия.
Как сообщает ТАСС, об инциденте, произошедшем 17 февраля, в своём Telegram-канале рассказал мэр города Олег Имамеев.
"ЧП в гимназии по ул. Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается", — цитирует агентство сообщение мэрии.
Отмечается, что ЧП произошло в актовом зале, сознание потеряли трое учащихся начальной школы. Детям была оказана медпомощь. В связи с происшествием учащихся отправили по домам.
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