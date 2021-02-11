Ребёнок из многодетной семьи свёл счёты с жизнью в Красноярском крае

В Красноярском крае ребёнок из многодетной семьи свёл счёты с жизнью. Мальчику было девять лет.

Как сообщает издание sib. fm, трагедия произошла в посёлке Сохновка Назаровского района. В момент происшествия в доме находилась мать погибшего ребёнка и два годовалых близнеца. Мальчик находился в своей комнате, а женщина занималась младшими детьми.

Спустя некоторое время мать детей зашла в комнату старшего сына и обнаружила его без признаков жизни.

Отмечается, что семья, в которой жил мальчик, полная, обеспеченная, на профилактических учётах не состояла.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.