Борт авиакомпании "Икар", летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещины на лобовом стекле.
Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
"Embraer-190 компании "Икар" совершил вынужденную посадку по причине образования трещины в лобовом стекле воздушного судна", — сказано в сообщении.
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