В Нижнем Новгороде экстренно сел самолёт из-за трещины в лобовом стекле

Борт авиакомпании "Икар", летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещины на лобовом стекле.

Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.