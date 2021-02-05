В Штатах угнан автомобиль, перевозивший коронавирусные вакцины

Полиция штата Флорида (США) разыскивает вора, который скрылся на машине, наполненной десятками ампул с вакциной от коронавируса стоимостью около $10 тысяч.

"Автомобиль, угнанный с территории клубничного фестиваля в Плант — Сити, штат Флорида, примерно в 25 милях к востоку от Тампы содержал 30 ампул вакцины", — сообщил местный филиал NBC.

В четверг Департамент полиции штата опубликовал заявление об инциденте вместе с записями камер наблюдения подозреваемого, призвав общественность поделиться любой информацией, которая у них может быть о местонахождении автомобиля.

В полицейском отчете говорилось, что ключи от машины были оставлены водителем в замке зажигания до ограбления, но остается неясным, знал ли подозреваемый о том, что было внутри.

Чиновники сообщили местным СМИ, что 30 флаконов предназначались для близлежащего центра вакцинации, расположенного на территории фестиваля.

Какой именно вакциной разжился грабитель - не говорят

Две прививки от коронавируса были одобрены для использования в США — одна разработана совместно Pfizer и BioNTech, а другая компанией Moderna, — однако полиция не уточнила, какую именно вакцину украл неизвестный.

Украденные флаконы могут составлять от 180 до 300 доз вакцины, так как каждая ампула Pfizer содержит 6 уколов, а Moderna — 10. И то, и другое требует двух доз на одного реципиента.