В Краснодарском крае на электрометаллургическом предприятии произошёл взрыв снаряда. Один человек погиб.
Как сообщает издание newkuban. ru, трагедия произошла утром 29 января. На территории завода 25-летний молодой человек проводил распил пресованного металлолома для его последующей переработки. В общей массе металла оказался боеприпас, который сдетонировал. Заводчанин в результате взрыва получил серьёзные травмы, от которых впоследствии скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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