На Кубани при взрыве боеприпаса на заводе погиб мужчина

В Краснодарском крае на электрометаллургическом предприятии произошёл взрыв снаряда. Один человек погиб.

Как сообщает издание newkuban. ru, трагедия произошла утром 29 января. На территории завода 25-летний молодой человек проводил распил пресованного металлолома для его последующей переработки. В общей массе металла оказался боеприпас, который сдетонировал. Заводчанин в результате взрыва получил серьёзные травмы, от которых впоследствии скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.