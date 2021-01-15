Младенец катался за рулём иномарки в Чебоксарах

В Чебоксарах за рулём внедорожника по городу разъезжал младенец. Видео с кадрами, на которых видно, как ребёнок управляет машиной выложила в соцсети его мать.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ГИБДД по Чувашии, на кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как малыш сидит на коленях у мужчины и крутит руль. Мужчина, при этом просит его "не грызть руль".

Позже по видео с камер видеонаблюдения удалось установить автомобиль, на котором было совершено нарушение, и его владельца. Мужчину оштрафовали.