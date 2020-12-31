В США скончался самый массовый серийный убийца в истории страны

В американской тюрьме скончался самый массовый в истории США серийный убийца. На его счету десятки жертв.

Как сообщает РЕН ТВ, 80-летний Сэмюэл Литтл скончался в тюрьме штата Калифорния.

В 2012 году пожилого мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков. Позже была установлена его причастность к убийствам и изнасилованиям трёх девушек в Лос-Анджелесе.

Спустя шесть лет выяснилось, что Литтл причастен к десяткам убийств, которые совершал на протяжении многих лет. Полицейские установили, что он виновен в 60 преступлениях, хотя сам осуждённый заявлял о 90.

В тюрьме рассказали, что Литтл страдал от проблем сердца, а кроме того, у него был диабет. В его смерти правоохранители не усматривают ничего подозрительного.