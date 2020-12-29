Неизвестные расстреляли двух мужчин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные открыли стрельбу по двум местным жителям у одного из магазинов.

Как сообщает издание vse42. ru, злоумышленники стреляли в своих жертв со спины. Очевидцы из магазина, у которого произошёл инцидент сообщили, что к в торговую точку зашёл мужчина, приобрёл необходимые товары и вышел, а спустя некоторое время они услышали звуки выстрелов, после чего пострадавший с ранениями вернулся в магазин.

После этого сотрудники торговой точки вызвали медиков и полицию.

Один из пострадавших получил ранения, но отказался от госпитализации, у второго пострадала лишь куртка.

На месте преступления правоохранители нашли четыре гильзы. Предположительно, выстрелы были сделаны из травматического пистолета.

Стражи порядка отметили, что потерпевший отказался подавать заявление в полицию.