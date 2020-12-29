В Екатеринбурге неизвестные открыли стрельбу по двум местным жителям у одного из магазинов.
Как сообщает издание vse42. ru, злоумышленники стреляли в своих жертв со спины. Очевидцы из магазина, у которого произошёл инцидент сообщили, что к в торговую точку зашёл мужчина, приобрёл необходимые товары и вышел, а спустя некоторое время они услышали звуки выстрелов, после чего пострадавший с ранениями вернулся в магазин.
После этого сотрудники торговой точки вызвали медиков и полицию.
Один из пострадавших получил ранения, но отказался от госпитализации, у второго пострадала лишь куртка.
На месте преступления правоохранители нашли четыре гильзы. Предположительно, выстрелы были сделаны из травматического пистолета.
Стражи порядка отметили, что потерпевший отказался подавать заявление в полицию.
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