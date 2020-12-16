Мумию женщины нашли на свалке в Брянске

В Брянске на мусорном полигоне обнаружено мумифицированное тело женщины. Полицейские устанавливают её личность.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Бежицком районе. Фото обнаруженной на полигоне мумии распространилось по местным пабликам в соцсетях. Позже в правоохранительных органах подтвердили информацию о страшной находке.

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства, при которых тело попало на полигон отходов.

Ранее "Правда. Ру" сообщала о том, что в московской квартире была обнаружена мумия женщины, которая находилась там около пяти лет.