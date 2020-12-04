В Петербурге из маршрутки с пассажирами на ходу выпал водитель

В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП: водитель маршрутки на ходу выпал из салона автомобиля. В этот момент в микроавтобусе находились пассажиры.

Как сообщает портал 47channel. ru, об аварии рассказали в соцсетях пассажиры, которые в момент ДТП находились в салоне.

Водитель выезжал из поворота на трассу, пытаясь успеть проехать на разрешающий сигнал светофора. Мужчина резко вывернул руль, после чего оказался выброшен из машины, а сама маршрутка продолжила движение. Транспортное средство остановилось примерно через 50 метров в кустах у АЗС, снеся по дороге несколько дорожных знаков и поребрик.

Отмечается, что избежать жертв удалось благодаря тому, что для других участников движения горел красный свет. Пассажиры, находившиеся в салоне маршрутки, отделались лишь испугом.