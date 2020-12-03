В Пермском крае неизвестный вирус погубил 78 коров

В Пермском крае на одной из ферм начался массовый падёж скота из-за неустановленного вируса.

Как сообщает портал rifey. ru, инцидент произошёл в Кудымкарском районе на фермах сельскохозяйственного кооператива "Колхоз имени Кирова". В течение 14 дней на трёх фермах погибли 25 и 53 телёнка. Ветеринары установили, что причиной гибели скота стал неизвестный кишечный вирус.

Трупы погибших животных поместили в биотермические ямы. Проведённые анализы не помогли выявить возбудитель болезни.

Отмечается, что на ферме в настоящее время находятся 1842 головы скота. На сельхозпредприятии введён карантин.

Среди людей случаев заболевания выявлено не было.