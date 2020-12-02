Под Хабаровском вышедший из леса тигр напугал людей

В Хабаровском крае грозный тигр появился у придорожного кафе. Посетителям пришлось прятаться в помещении и собственных автомобилях.

Как сообщает портал osnmedia. ru, местным жителям удалось запечатлеть появление тигра на видео. На кадрах видно, как хищник попытался напасть на собаку, однако та успела скрыться за забором.

Увидев тигра, люди спрятались в кафе, а те, кто укрылся в своих автомобилях, пытались отпугнуть животное звуковыми сигналами, но это не подействовало.

Отмечается, что животное могли привлечь бездомные собаки, которые собираются у заведения из-за скопившегося мусора.