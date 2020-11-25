В Саратовской области подводный охотник во время промысла обнаружил в водоёме труп женщины.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Вольске. Мужчина занимался подводной охотой и обнаружил под водой труп женщины. Выбравшись из водоёма, охотник тут же обратился в правоохранительные органы и рассказал о своей страшной находке.
Спасатели подняли труп из воды, погибшей оказалась женщина 40-45 лет. По предварительной информации, тело пробыло в воде около десяти лет.
Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти женщины. В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего.
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