В Саратовской области подводный охотник нашёл труп женщины

В Саратовской области подводный охотник во время промысла обнаружил в водоёме труп женщины.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Вольске. Мужчина занимался подводной охотой и обнаружил под водой труп женщины. Выбравшись из водоёма, охотник тут же обратился в правоохранительные органы и рассказал о своей страшной находке.

Спасатели подняли труп из воды, погибшей оказалась женщина 40-45 лет. По предварительной информации, тело пробыло в воде около десяти лет.

Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти женщины. В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего.