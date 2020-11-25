В Якутии моторная лодка столкнулась с баржей, гружёной углём. В результате аварии погиб человек.
Как сообщает портал yk24.ru, моторной лодкой управлял нетрезвый 53-летний местный житель. Инцидент произошёл на реке Лена 29 октября.
Моторная лодка "Прогресс-4" столкнулась со стоящей на якоре несамоходной баржей, гружёной углём. В результате в воду упал стоявший на носовой части мужчина, который впоследствии утонул.
В отношении мужчины, управлявшего моторной лодкой, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.