Россиянин сбежал из тюрьмы, чтобы отпраздновать день рождения сына

В Тверской области заключённый сбежал из тюрьмы, чтобы отпраздновать день рождения сына. В итоге мужчина получил новый срок.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в сентябре этого года. Заключённому оставалось сидеть всего 14 дней, но нетерпеливый мужчина решился на побег. Он выломал решётку оконного проёма и сбежал, надеясь попасть на праздник к сыну. Но в пути беглец встретил товарищей и отправился с ними распивать спиртные напитки

Мужчину задержали несколько дней спустя. Суд приговорил его к двум годам и пяти дням заключения в колонии строгого режима.