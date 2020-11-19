Водитель автобуса подрался с пассажиром из-за маски

В Краснотурьинске водитель автобуса подрался с одним из пассажиров из-за отказа последнего надеть маску.

Пассажир отметил, что у него регулярно происходят конфликты с кондуктором и водителем этого автобуса на почве того, что он отказывается одевать маску. Мужчина объяснял работникам транспорта, что не может носить маску из-за травмы носа, но его доводы их не убедили.

Как сообщает ren. tv, водитель автобуса взял рюкзак пассажира и выбросил его на улицу через заднюю дверь. Мужчина утверждает, что после этого водитель ударил его по носу, после чего завязалась драка.

В свою очередь, перевозчик заявил, что пассажир сам спровоцировал драку. Предприниматель отметил, что мужчина регулярно нарушает масочный режим.