В Забайкалье брат надругался над 15-летней сестрой, и она забеременела

В Забайкалье 15-летняя девушка забеременела после того, как над ней надругался сводный брат.

По версии следствия, весной и летом этого года мужчина в своём доме дважды надругался над девочкой, пользуясь физическим превосходством. Отмечается, что 32-летний мужчина приходится потерпевшей братом по отцу.

Как сообщает портал chita.ru, девушка опасалась мести насильника, поэтому никому не рассказывала о произошедшем. Однако правда вскрылась, когда она обратилась в больницу. Оказалось, что девочка-подросток забеременела. Медики передали информацию об этом правоохранителям.

В итоге подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.