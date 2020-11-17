В сочинском торговом центре руку ребёнка затянуло в эскалатор

В одном из торговых центров Сочи ребёнку зажало руку эскалатором. На помощь пришли неравнодушные очевидцы.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл вечером 16 ноября в торгово-развлекательном центре "МореМолл" в Центральном районе города. Ребёнок поднимался на эскалаторе и, уже почти поднявшись на нужный этаж, девочка упала, её руку зажало эскалатором.

Посетители торгового центра затормозили движущуюся лестницу, и ребёнка удалось освободить. Отмечается, что малышка отделалась лишь царапинами и серьёзных повреждений не получила.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку.