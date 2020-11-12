Под Волгоградом подросток убил соседа из-за металлолома

В Волгоградской области 17-летний подросток не поделил с соседом металлолом и убил его.

Инцидент произошёл в августе этого года. Молодой человек в компании 48-летнего соседа отправился на сбор металлолома. В итоге подросток и мужчина не смогли поделить собранный металл, и парень взял доску и стал жестоко избивать соседа. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает портал vpravda.ru, вернувшись домой, подросток сказал отцу, что соседа убил неизвестный.

В ходе следствия вина парня была установлена, он сознался в совершении преступления. В настоящее время дело направлено в прокуратуру для составления обвинительного заключения.