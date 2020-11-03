В Вашингтоне был обстрелян отель, в котором находилась съёмочная группа российского телеканала.
Инцидент произошёл 3 ноября. Как сообщает gazeta.ru, нападение было совершено на гостиницу Holiday Inn, в которой размещалась съёмочная группа российского телеканала НТВ.
Сообщается, что российские журналисты обнаружили на первом этаже здания разбитое стекло, Полицейские перекрыли вход и опечатали здание сигнальной лентой.
Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.