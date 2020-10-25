В Азовском море не было утечки нефтепродуктов

После взрыва танкера в Азовском море из судна не происходило утечки нефтепродуктов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

"Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Азовском море до сих пор продолжается поиск трёх моряков, которые пропали после взрыва танкера. Поисковая операция продолжалась всю ночь, однако не дала результатов.