После взрыва танкера в Азовском море из судна не происходило утечки нефтепродуктов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
"Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива", — отметили в ведомстве.
Напомним, в Азовском море до сих пор продолжается поиск трёх моряков, которые пропали после взрыва танкера. Поисковая операция продолжалась всю ночь, однако не дала результатов.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.