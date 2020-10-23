Главный священнослужитель Дамаска убит в результате взрыва бомбы

Шейх Мухаммад Аднан Аль-Афьюни, муфтий Дамаска, был убит в результате "террористического взрыва" недалеко от сирийской столицы.

Об этом сообщает агентство САНА.

"Шейх аль-Афьюни скончался в четверг вечером в городе Кудсая близ Дамаска. По сообщениям правительственных источников, в его автомобиле было заложено взрывное устройство", — пишет издание.

Ни одна террористическая группировка до сих пор не была обвинена в убийстве или не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Будучи одним из самых высокопоставленных исламских ученых страны, шейх аль-Афьюни присутствовал на религиозных церемониях вместе с президентом Башаром Асадом.

На праздновании Дня рождения пророка Мухаммеда в ноябре прошлого года шейх аль-Афьюни осудил терроризм и помолился за сирийское правительство и армию.