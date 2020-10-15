В Перу после жёсткой посадки загорелся самолёт Ан-32

Грузовой самолёт Ан-32 выкатился за взлётно-посадочную полосу и загорелся в Перу.

Происшествие случилось в аэропорту Икитоса. Известно, что серьёзные повреждения получил фюзеляж самолёта, он находится в лесополосе неподалёку от взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает "Российская газета", на борту были четыре человека, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Установлено, что воздушное судно перевозило грузы из Лимы в Икитос. В настоящее время по факту инцидента проводится расследование.