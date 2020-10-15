Грузовой самолёт Ан-32 выкатился за взлётно-посадочную полосу и загорелся в Перу.
Происшествие случилось в аэропорту Икитоса. Известно, что серьёзные повреждения получил фюзеляж самолёта, он находится в лесополосе неподалёку от взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает "Российская газета", на борту были четыре человека, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.
Установлено, что воздушное судно перевозило грузы из Лимы в Икитос. В настоящее время по факту инцидента проводится расследование.
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