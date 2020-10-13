Аферист, совершивший 21 кражу с банковских счетов, пойдёт под суд

В Кабардино-Балкарии в суд передано дело в отношении 25-летнего жителя Волгограда, который совершил 21 кражу денег с банковских счетов жителей республики.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина звонил потерпевшим и представлялся сотрудником банка. После этого мужчина предлагал обменять накопленные бонусы на деньги, для чего просил своих жертв сообщить данные их банковских карт. Завладев данными, мошенник списывал деньги с банковских счетов жителей Кабардино-Балкарии.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 21 краже на общую сумму 329 тысяч рублей. Во время следствия мужчина полностью возместил ущерб потерпевшим.

Обвиняемому грозит до шести лет колонии.