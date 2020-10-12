Мотоциклист погиб, упав в Неву с разведённого моста

В Санкт-Петербурге водитель мотоцикла погиб, упав в воду перед разводной частью моста.

Известно, что водитель 1991 года рождения проехал на запрещающий сигнал светофора, а также мимо ограждений, и упал в Неву перед разводной частью моста. Мотоциклист скончался на месте.

"Комсомольская правда" сообщает, что мотоциклом управлял уроженец Брянска, который работал помощником начальника одной из структур МЧС. Отмечается, что погибший работал в службе спасения вместе со своей супругой, которая также увлекается мотоциклами.

У мужчины остались двое маленьких дочерей.