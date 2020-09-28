В Мурманской области мужчина ударил битой подростка

В Мурманской области мужчина ударил битой подростка за то, что он катался на самокате по тротуару.

Как сообщает портал nord-news.ru, инцидент произошёл в городе Кандалакша. Двое подростков катались на самокатах по тротуару. Проходящая мимо женщина попросила их этого не делать, однако дети проигнорировали замечание.

После этого женщина позвала мужа, который вышел с битой и хотел ударить по самокату, однако удар пришёлся в ногу подростка.

Ребёнка осмотрели в медучреждении и зафиксировали повреждения. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента.