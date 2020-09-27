Перегрузка конструкций надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине могла стать причиной его обрушения.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.
"Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов", — утверждают в ведомстве.
Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода увеличилось до 13 человек, ранее сообщалось о шести.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.