Названа причина обрушения надземного перехода в Подмосковье

Перегрузка конструкций надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине могла стать причиной его обрушения.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов", — утверждают в ведомстве.

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода увеличилось до 13 человек, ранее сообщалось о шести.