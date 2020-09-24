В Петербурге на футбольном поле избили подростка

В результате массовой драки на футбольном поле в Петербурге подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщает портал gazeta-spb.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл вечером 22 сентября у футбольного поля на проспекте Обуховской обороны.

Сообщается, что 14-летнего подростка избили трое парней. С тяжёлыми травмами головы пострадавший был доставлен в медучреждение.

Вскоре правоохранителям удалось задержать нападавших, ими оказались местные жители 17 и 18 лет. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".