В результате массовой драки на футбольном поле в Петербурге подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Как сообщает портал gazeta-spb.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл вечером 22 сентября у футбольного поля на проспекте Обуховской обороны.
Сообщается, что 14-летнего подростка избили трое парней. С тяжёлыми травмами головы пострадавший был доставлен в медучреждение.
Вскоре правоохранителям удалось задержать нападавших, ими оказались местные жители 17 и 18 лет. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.