В Пермском крае мужчина незаконно рубил деревья в особо крупном размере

В Пермском крае мужчина незаконно спилил и вывез 19 кубометров берёзы.

Как сообщает пресс-служба МВД, древесина понадобилась местному жителю для личных целей. Правоохранители установили, что мужчина приехал в лес на тракторе, самовольно спилил и вывез 19 кубометров берёзы. При этом, разрешительных документов на проведение рубки деревьев он не имел. Таким образом, злоумышленник причинил ущерб лесному фонду в размере 130 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Расследование продолжается.