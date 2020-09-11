В Иркутской области мужчина убил трёхлетнего сына сожительницы

В Иркутской области мужчина до смерти забил трёхлетнего сына своей возлюбленной.

Как сообщает 5-tv.ru, подозреваемый умышленно нанес малышу множественные удары по спине, голове и животу, в результате чего мальчик получил повреждения желчного пузыря и печени. Ребёнок был госпитализирован в местную больницу, но несмотря на все старания медиков вскоре скончался от полученных повреждений.

После происшествия мужчина скрылся, однако на следующий день благодаря усилиям правоохранительных органов он был задержан. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим и отбывал наказания в местах лишения свободы.

Местные правоохранители отметили, что у матери убитого ребёнка есть еще один полуторагодовалый сын, сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. В настоящее время мальчик изъят у женщины. Расследование дела на сегодняшний день продолжается.