Фигуристка Екатерина Александровская оставила предсмертную записку

Ранее сообщалось, что тело чемпионки мира по фигурному катанию Екатерины Александровской было обнаружено под окнами её дома. Предположительно, девушка покончила с собой.

В пользу этой версии говорит предсмертная записка, которую спортсменка оставила в своей квартире.

В ней утверждается, что в последнее время фигуристка страдала от тяжелой депрессии, которая была вызвана проблемами в профессиональной сфере. После нескольких провалов в спорте она попробовала начать карьеру на телевидении, но у неё не получилось.