На выходных в Сибири потушены 38 лесных пожаров

В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с лесными пожарами. За прошедшие сутки парашютисты-десантники авиалесоохраны, наземные лесные службы и привлеченные лица потушили в этих федеральных округах 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 14,6 тысяч га, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Наибольшая площадь ликвидации пришлась на Красноярский край (более 12,5 тысяч га). С начала текущей недели потушено 458 лесных пожаров на площади, пройденной огнем около 125 тысяч га.

Сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке продолжаются работы по тушению 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 30 тысяч га.

Помощь парашютистам-десантникам горимых регионов продолжает оказывать сводный отряд из более 960 специалистов Федеральной Авилесоохраны и авиалесоохраны негоримых регионов Урала, Северо-Запада, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Общая численность, задействованной на тушении в Сибири и на Дальнем Востоке группировки сил и средств составляет 3 850 человек, 443 единицы наземной техники. Для переброски парашютистов-десантников с кромки на кромку действующих пожаров, с ликвидированных на действующие, подвоза оборудования задействовано 39 воздушных судов ( в основном вертолеты Ми-8), арендованных авиалесоохраной у местных авиакомпаний.

Из-за лесных пожаров режим ЧС действует на территории таких регионов: