Неизвестные приехали к подъезду и избили молодого человека.
По информации Telegram-канала "Двач", к стоящему у подъезда парню подъехал автомобиль, из которого вышли несколько человек и принялись избивать молодого парня.
Как пишет канал, во время избиения пострадавший кричал: "толпой пришли на одного! Да, я русский!".
Известно, что нападающие являются гражданами из Северного Кавказа.
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