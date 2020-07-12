Избиваемый чеченцами мужчина кричал: да, я русский!

Неизвестные приехали к подъезду и избили молодого человека.

По информации Telegram-канала "Двач", к стоящему у подъезда парню подъехал автомобиль, из которого вышли несколько человек и принялись избивать молодого парня.

Как пишет канал, во время избиения пострадавший кричал: "толпой пришли на одного! Да, я русский!".

Известно, что нападающие являются гражданами из Северного Кавказа.