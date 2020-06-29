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Учителю в Перми дали 9,5 лет колонии за шлепок школьнице

Происшествия

В Перми суд завершил рассмотрение дела учителя математики Валерия Сыропятова. Его судили по делу о насилии над школьницей 7-го класса.

Учитель был признан виновным. Математику дали 9,5 лет колонии строгого режима, сообщает НТВ.

В чём обвиняют математика

Учитель во время урока вывел школьницу в соседний кабинет. По словам девочки, он приставал к ней. 14-летняя школьница заявила, что намёки с подтекстом мужчина делал ей давно.

Следствие провело несколько экспертиз и выдвинуло обвинение мужчине. Судьи посчитали доказательства достаточными для срока. Но про ход рассмотрения дела журналисты ничего не смогли узнать — слушание проходило в закрытом режиме.

Что говорит подсудимый

Сам Сыропятов отвергает обвинения и утверждает, что хотел просто преподать урок школьнице. По словам учителя, она всю четверть пропускала занятия, а после того, как пришла на урок, попыталась уйти через 20 минут.

Сыропятов признал, что "шлёпнул" школьницу по попе, и принёс извинения его семье. Родители ребёнка не приняли извинений и подали заявление.

"Должен же быть воспитательный момент, четверть не учишься, 20 минут посидела и пошла. У мамы появились претензии — вы мою дочь по попе хлопнули. Я признал это. И принес извинения семье. Я ничего противоправного не совершал", — заявил подсудимый.

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