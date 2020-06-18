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Адвокат назвал сумму компенсации семье погибшего в ДТП с Ефремовым

Происшествия

Адвокат Александр Мальцев заявил, что сумма компенсации в 100 млн рублей семье погибшего Сергея Захарова не соответствует действительности. Ранее такие цифры озвучил юрист Павел Левшун.

По словам Мальцева, который занимается делами по ДТП, сумма компенсации ни в одном из дел не превысила 3 млн рублей. Такую сумму суд назначает при наличии у пострадавшей стороны иждивенцев.

"Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка 2-3 млн рублей", — приводит Ura. ru слова Мальцева.

Адвокат объяснил, что суммы в размере 100 млн рублей могут быть назначены по делам о хищениях. Вместе с тем стороны могут договориться добровольно о сумме компенсации.

Ранее адвокат семьи Захарова заявил, что родственники погибшего отказываются принимать от Ефремова деньги.

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