Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ Северной Осетии.
В мае региональное министерство экологии и природных ресурсов заключило госконтракт на работы по ликвидации Унальского хвостохранилища, которое оказывало вредное воздействие на окружающую среду.
В рамках нацпроекта "Экология" на это было выделено 406 миллионов рублей.
"Выявлено, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По мнению следствия, чиновник знал, что предусмотренные контрактом работы не выполнены, но подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата.
Суд постановил арестовать министра до 27 июля 2020 года включительно.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Ростовской области будут судить главу района, который оплатил из бюджета работы по строительству водонапорных башен, которые так и не были сделаны.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.
Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.
"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.
По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.
В Следственном комитете по Астраханской области завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.