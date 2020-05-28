Министра экологии Северной Осетии арестовали за превышение полномочий

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ Северной Осетии.

В мае региональное министерство экологии и природных ресурсов заключило госконтракт на работы по ликвидации Унальского хвостохранилища, которое оказывало вредное воздействие на окружающую среду.

В рамках нацпроекта "Экология" на это было выделено 406 миллионов рублей.

"Выявлено, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По мнению следствия, чиновник знал, что предусмотренные контрактом работы не выполнены, но подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата.

Суд постановил арестовать министра до 27 июля 2020 года включительно.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Ростовской области будут судить главу района, который оплатил из бюджета работы по строительству водонапорных башен, которые так и не были сделаны.