Женщина получила срок за убийство опекаемого ребенка

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Свердловской области в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть ребенка.

Следствие и суд выяснили, что женщина вместе с мужем, дело которого из-за болезни выделено в отдельное производство, долгое время издевались над мальчиком.

Опеку над ребенком-инвалидом 2011 года рождения супружеская пара оформила в 2017 году.

"Физическое насилие к мальчику применялось в период с февраля 2017 по июль 2018 года по малозначительным поводам, на почве возникшей к ребенку личной неприязни. В один из дней в июле 2018 года ему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой мальчик скончался", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По делу допрошено около 40 свидетелей, проведен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, молекулярно-генетические и прочие.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Кемеровской области мужчина получил четыре года колонии за издевательства над сыном.