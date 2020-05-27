Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Свердловской области в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть ребенка.
Следствие и суд выяснили, что женщина вместе с мужем, дело которого из-за болезни выделено в отдельное производство, долгое время издевались над мальчиком.
Опеку над ребенком-инвалидом 2011 года рождения супружеская пара оформила в 2017 году.
"Физическое насилие к мальчику применялось в период с февраля 2017 по июль 2018 года по малозначительным поводам, на почве возникшей к ребенку личной неприязни. В один из дней в июле 2018 года ему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой мальчик скончался", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
По делу допрошено около 40 свидетелей, проведен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, молекулярно-генетические и прочие.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Кемеровской области мужчина получил четыре года колонии за издевательства над сыном.
В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.
Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.
"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Израильские ученые разработали специальную "умную" палату, в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различными датчиками для полной имитации процесса лечения.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.