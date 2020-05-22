В Кемеровской области суд признал виновным 34-летнего местного жителя. Его обвиняли по статье об истязании несовершеннолетнего.
"Следствием и судом установлено, что с февраля по июнь 2019 года осужденный по незначительным поводам избивал 3-летнего сына. Так, когда мальчик без спроса убежал играть к соседям, по его возвращению домой, мужчина привязал ногу ребенка цепью к кровати. Мать мальчика боялась супруга, так как он часто избивал и ее, однако в правоохранительные органы она не обращалась", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Однако в ходе очередной проверки условий проживания ребенка мать все-таки рассказала представителям органов опеки о регулярных избиениях и издевательствах.
Материалы были переданы в следственные органы, в отношении отца возбудили уголовное дело.
В настоящее время мальчик воспитывается матерью, со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жительницу Барнаула задержали за то, что она регулярно избивала и связывала 10-летнего сына.
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