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Источник Правда.Ру

Перестрелка на юго-западе Саудовской Аравии унесла жизни шести человек

Происшествия » Глобальные

Новостное агентство SPA со ссылкой на представителя полиции Асира Зейда Мухаммеда ад-Дабаша сообщило о шести жертвах перестрелки на юго-западе Саудовской Аравии.

"Силы безопасности получили информацию о перестрелке между отдельными людьми в районе Асир, в результате которой шесть саудовских подданных погибли, и трое получили ранения. У участников инцидента было изъято оружие, продолжается поиск виновных в преступлении", — сказал представитель полиции

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В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.

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В Кении страдают от нашествия саранчи

Происшествия » Глобальные

Нашествие саранчи в районе полуострова Сомали распространилось на восточную Кению, где фермеры опасаются потери урожая.

Рои были замечены в кенийском округе Исиоло и округе Меру — последний регион известен производством стимулирующего растения хат, хотя неизвестно, является ли саранча пристрастной к этим листьям.

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Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Россия

Сервис для путешественников "Biletix" сообщил о то, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в прошлом году средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе уже 8400 рублей.

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Армия Египта уничтожила двух экстремистов во время спецоперации

Происшествия » Глобальные

Официальный представитель вооруженных сил АРЕ Тамер ар-Рифаи сообщил агентству РИА "Новости" о том, что египетская армия ликвидировала двоих экстремистов во время спецоперации. События произошли на севере Синайского полуострова.

"Вооруженные силы провели спецоперацию на основании разведданных о террористическом укрытии на севере Синая, в ходе перестрелки ликвидированы двое опасных экстремистов", — говорится в полученном РИА "Новости" сообщении представителя ВС.

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Ещё у шести гонконгцев нашли пневмонию после поездки в Ухань

Происшествия » Глобальные

Ещё у шести пациентов в Гонконге диагностирована подозрительная пневмония, связанная с посещением китайского города Ухань.

Этот город является очагом нового типа пневмонии, вызвавшего серьёзную обеспокоенность даже за пределами КНР.

Среди новых заболевших — двое малолетних детей, всего же только с нового года в Гонконге госпитализировали с таким диагнозом 54 человека, посетивших Ухань. 31 пациент был благополучно выписан.

В самом Ухане известно как минимум о 59 заболевших. Есть причины полагать, что очагом инфекции был местный рыбный рынок, уже закрытый властями.

Гонконг вводит дополнительный санитарный контроль для въезжающих, чтоб избежать эпидемии. И не только он: прибывающим из Уханя будут на всякий случай измерять температуру в российских аэропортах.

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