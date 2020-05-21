Гражданин Таджикистана осужден за изнасилование пятилетней девочки

Преступление произошло в октябре 2013 года в Московской области.

Гражданин Таджикистана 23-летний Шахбоуз Мустафоев проживал в частном доме в городе Пушкине, где и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Понимая, что ему за это грозит, он решил покинуть пределы России и уехал на родину.

Следователем мужчине было заочно предъявлено обвинение, его сначала объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Задержали насильника уже в Таджикистане.

"Ввиду того что выдача российской стороне обвиняемого не могла быть осуществлена в соответствии с Конституцией Таджикистана, было принято решение о передаче материалов уголовного дела в компетентные органы Таджикистана с целью осуществления уголовного преследования в отношении обвиняемого", — сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Приговором суда города Пенджикента Согдийской области Республики Таджикистан Мустафоев был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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