Обвиняемым в сексуальном скандале стал не человек, а целая корпорация

Международная коалиция профсоюзов подала жалобу на McDonald's, обвинив ее сотрудников в систематических сексуальных домогательствах по всему миру.

В жалобе, поданной в отделения Организации экономического сотрудничества и развития в Нидерландах, перечисляются многочисленные случаи домогательств, включая:

попытку изнасилования и непристойное обнажение в Соединенных Штатах;

поощрение в обмен на половые акты в Бразилии;

скрытую камеру, установленную в женской раздевалке во Франции.

"Там гнилая культура сверху", — заявила Сью Лонгли, генеральный секретарь Международного союза работников пищевой промышленности, на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Суть претензий к компании

В жалобе утверждается, что

"McDonald's не соблюдает руководящие принципы организации для многонациональных компаний, что позволяет процветать на предприятиях сексуальным домогательствам".

Почему жалоба подана в Нидерландах?

Авторы петиции поясняют, что подали жалобу в регуляторы Нидерландов, поскольку:

голландские офисы McDonald's в Европе ранее не прореагировали на многочисленные обращения и жалобы сотрудниц;

в США, где находится штаб-квартира McDonald's, нельзя рассчитывать на "добросовестное расследование", поскольку "сексуальные домогательства проникли там в верхние ряды корпоративного управления".

Чего хотят авторы жалобы

"Жалоба не преследует получения каких бы ни было денежных компенсаций пострадавшим женщинам-сотрудницам. Мы хотим вместе с владельцами компании и руководителями на местах придумать план борьбы с сексуальными домогательствами в ресторанах McDonald's по всему миру", — говорит Сью Лонгли.

Почему нельзя было просто договориться

По словам членов профсоюза, главная проблема заключается в том, что McDonald's настаивает: компания не несет ответственности за сотрудников своих франчайзинговых отделений, которые составляют более 90% ресторанов McDonald's по всему миру.