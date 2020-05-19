Международная коалиция профсоюзов подала жалобу на McDonald's, обвинив ее сотрудников в систематических сексуальных домогательствах по всему миру.
В жалобе, поданной в отделения Организации экономического сотрудничества и развития в Нидерландах, перечисляются многочисленные случаи домогательств, включая:
"Там гнилая культура сверху", — заявила Сью Лонгли, генеральный секретарь Международного союза работников пищевой промышленности, на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.
В жалобе утверждается, что
"McDonald's не соблюдает руководящие принципы организации для многонациональных компаний, что позволяет процветать на предприятиях сексуальным домогательствам".
Авторы петиции поясняют, что подали жалобу в регуляторы Нидерландов, поскольку:
"Жалоба не преследует получения каких бы ни было денежных компенсаций пострадавшим женщинам-сотрудницам. Мы хотим вместе с владельцами компании и руководителями на местах придумать план борьбы с сексуальными домогательствами в ресторанах McDonald's по всему миру", — говорит Сью Лонгли.
По словам членов профсоюза, главная проблема заключается в том, что McDonald's настаивает: компания не несет ответственности за сотрудников своих франчайзинговых отделений, которые составляют более 90% ресторанов McDonald's по всему миру.
"Корпорация МcDonald's является работодателем всех, кто носит форму McDonald's", — говорит генеральный секретарь Европейской федерации профсоюзов продовольствия, сельского хозяйства и туризма Кристьян Брагасон.
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