В Приморье во время взрыва на плавзаводе погиб сварщик

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили агентству РИА "Новости" о том, что при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке погиб сварщик.