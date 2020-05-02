В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили агентству РИА "Новости" о том, что при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке погиб сварщик.
"В час ночи с небольшим (по московскому времени — ред.), в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были. Сварщик погиб", — сообщил представитель Росморречфлота.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.