Мошенники подделывали паспорта и обчищали банковские счета россиян

Более 18 миллионов рублей удалось похитить мошенникам с банковских счетов россиян по поддельным документам.

В Саратовской области будут судить пятерых участников преступной группы, в которую входили жители Санкт-Петербурга, Волгоградской и Курганской областей.

"Обвиняемые незаконно получали доступ к персональным данным клиентов финансового учреждения, по счетам которых длительное время не было движения, подделывали паспорта, в которые вклеивали свои фотографии, оформляли у нотариуса доверенность на распоряжение счетом на одного из участников группы, после чего совершали финансовые операции в банке", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, в период с 2018 года по февраль 2019 года злоумышленникам удалось похитить в общей сложности более 18 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саратова для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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