Ректора учебного заведения в Новгороде обвиняют во взятках и растрате

Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Регионального института профессионального развития. Женщину обвиняют во взятках и растрате.

По версии следствия, с октября 2018 года по март 2019 года ректор института заключила с несколькими индивидуальными предпринимателями договоры оказания услуг на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Несмотря на то, что никакие услуги на самом деле не оказывались, ректор подписала акты приема-передачи якобы выполненных работ.

"Также в декабре 2018 года и марте 2019 года ректор образовательного учреждения потребовала от ряда сотрудников за общее покровительство по службе взятки на общую сумму более 500 тысяч рублей. Эти деньги были начислены работникам института в качестве стимулирующих и компенсационных выплат в целях обналичивания и последующей передачи ректору", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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