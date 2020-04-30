Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Ректора учебного заведения в Новгороде обвиняют во взятках и растрате

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Прокуратура Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Регионального института профессионального развития. Женщину обвиняют во взятках и растрате.

По версии следствия, с октября 2018 года по март 2019 года ректор института заключила с несколькими индивидуальными предпринимателями договоры оказания услуг на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Несмотря на то, что никакие услуги на самом деле не оказывались, ректор подписала акты приема-передачи якобы выполненных работ.

"Также в декабре 2018 года и марте 2019 года ректор образовательного учреждения потребовала от ряда сотрудников за общее покровительство по службе взятки на общую сумму более 500 тысяч рублей. Эти деньги были начислены работникам института в качестве стимулирующих и компенсационных выплат в целях обналичивания и последующей передачи ректору", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани задержали владельцев салона красоты за обман клиентов почти на четыре миллиона рублей.

Темы взятки новгород прокуратура
Новости Все >
Главврач Коммунарки призвал граждан провести майские праздники дома
Эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в офтальмологии
Можно ли использовать препарат "Галавит" для лечения COVID-19?
Мошенники подделывали паспорта и обчищали банковские счета россиян
Ректора учебного заведения в Новгороде обвиняют во взятках и растрате
Когда Израиль будет открыт для туристов?
Клиенты салона красоты в Астрахани лишились четырех миллионов рублей
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Археолог рассказал о строительных материалах Древнего мира
Житель Калуги обокрал больше тридцати магазинов
Последние материалы
Можно ли использовать препарат "Галавит" для лечения COVID-19?
Мошенники подделывали паспорта и обчищали банковские счета россиян
Ректора учебного заведения в Новгороде обвиняют во взятках и растрате
Когда Израиль будет открыт для туристов?
Клиенты салона красоты в Астрахани лишились четырех миллионов рублей
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Археолог рассказал о строительных материалах Древнего мира
Житель Калуги обокрал больше тридцати магазинов
Главврач Филатовской больницы показал видео из реанимации
Житель Ростовской области устроил дома нарколабораторию
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Саакашвили не станет вице-премьером, у него будет другая должность
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Эксперт: Ужесточить наказание за поджоги лесов совершенно недостаточно
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Эксперт: Ужесточить наказание за поджоги лесов совершенно недостаточно
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Эксперт: Ужесточить наказание за поджоги лесов совершенно недостаточно
Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли его жены Тодоренко
Эксперт: Ужесточить наказание за поджоги лесов совершенно недостаточно
Почему Путин издевается над россиянами?
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ