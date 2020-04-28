Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Москве

Сотрудники МЧС потушили пожар на территории склада на Рязанском шоссе Москвы.

По сообщению оперативных служб столицы, пожар был ликвидирован в 15:52 по местному времени, данных о погибших и пострадавших в ведомство не поступало.

Напомним, что днем во вторник, 28 апреля, поступило сообщение о том, что на территории склада в Новой Москве загорелись деревянные паллеты, хранившиеся под открытым небом.

Первоначальная площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя на площади 550 квадратных метров.

В тушении задействовали:

пожарный поезд,

более 20 единиц техники,

80 человек личного состава,

15 поливомоечных автомобилей и вертолеты Ка-32А Московского авиационного центра.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Забайкальском крае к борьбе с лесными пожарными была привлечена армейская авиация. Экипажи вертолетов регулярно патрулируют территорию на предмет возникновения новых очагов.