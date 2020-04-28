Сотрудники МЧС потушили пожар на территории склада на Рязанском шоссе Москвы.
По сообщению оперативных служб столицы, пожар был ликвидирован в 15:52 по местному времени, данных о погибших и пострадавших в ведомство не поступало.
Напомним, что днем во вторник, 28 апреля, поступило сообщение о том, что на территории склада в Новой Москве загорелись деревянные паллеты, хранившиеся под открытым небом.
Первоначальная площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя на площади 550 квадратных метров.
В тушении задействовали:
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